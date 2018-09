Stadio Ferraris, c’è la data per l’asta. Genoa e Samp pronte ma c’è un problema

Genoa e Sampdoria pronte ad acquistare lo Stadio Ferraris. C’è un problema: il prezzo di base è ritenuto alto. Le ultimissime news

Lo Stadio Ferraris è in vendita! Il prossimo 17 ottobre, dalle ore 10, sarà possibile presentare un’offerta per acquistare lo stadio della città di Genova. Una notizia che, naturalmente, riguarda da vicino Genoa e Sampdoria. Le due società hanno già fatto sapere di essere interessate ad acquistare l’impianto ma al momento il prezzo di partenza non è ritenuto equo. Si partirà infatti da una base d’asta di 16 milioni e 578mila euro, il 10% in meno rispetto alla perizia fatta a suo tempo dall’Agenzia del Territorio. L’Agenzia aveva valutato l’impianto genovese attorno ai 18,5 milioni di euro ma la valutazione non collima con le valutazioni fatte dai due club che non intendono spendere più di 7-8 milioni di euro per rilevare l’impianto.

Genoa e Sampdoria infatti ritengono elevata, fuori mercato, la richiesta fatta dal Comune per l’acquisto dello Stadio Luigi Ferraris. Pietro Piciocchi, assessore al Bilancio del Comune di Genova, ha parlato a La Repubblica della situazione relativa all’asta per il Ferraris: «Se il primo bando andasse deserto, abbiamo una seconda possibilità e un ulteriore ribasso del 10%. I nostri uffici l’avevano valutato questa cifra, quindi me l’aspettavo. Noi abbiamo un obbligo di periziare quando facciamo gli acquisti, non quando vendiamo. Certo è che di fronte a particolari oggetti come lo stadio, che non è un appartamento, si richiede la collaborazione dell’Agenzia, come abbiamo fatto con il waterfront. Per tutelarci, per fare le cose per bene». Il prossimo 17 ottobre prima asta, che probabilmente andrà deserta, per l’acquisto dello Stadio Ferraris di Genova. Poi ci sarà una ulteriore asta con il prezzo che si abbasserà del 10% ma difficilmente si arriverà a un esito felice perché Samp e Genoa ritengono troppo alto il prezzo di partenza. Situazione in evoluzione. Stay tuned!