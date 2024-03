Stadio Ferraris, Genoa e Samp al lavoro sul restyling

Genoa e Sampdoria al lavoro per il restyling dello Stadio Ferraris: pronta una società compartecipata 50% per iniziare i lavori

Quest’oggi il quotidiano Il Secolo XIX ha fatto il punto circa quelli che sono i programmi di Sampdoria e Genoa per il restyling dello stadio Luigi Ferraris. Le due società liguri si sono accordate circa la creazione di una società newco compartecipata al 50% e finalizzata all’acquisizione oltre che al rifacimento dell’impianto sportivo della città di Genova. L’obiettivo è quello di renderlo una struttura sostenibile oltre che aperta 7 giorni su 7, il tutto tramite l’inserimento di esercizi commerciali ed altre attività.

Lo stadio, dopo la fine dei lavori, sarà candidabile a pieno titolo per ospitare alcune partite degli Europei di calcio del 2032. Gli stessi saranno ospitati, come stabilito da tempo, in coppia con la Turchia. Il costo dell’impianto si aggira attorno agli 80/100 milioni di euro, il quale sarà diviso tra blucerchiati e rossoblù.

Le due società vogliono proiettarsi con decisione nel calcio del futuro e per questo il Ferraris sarà dotato della dotazione tecnologica tale da ottenere la categoria più alta, ovvero la Uefa 4. Inoltre è da segnalare che per la logistica verrà adoperata la vicina Villa Piantelli, per proseguire nel potenziamento dello stesso. Insomma, i due club del capoluogo vogliono sfruttare al meglio le potenzialità dello stadio Luigi Ferraris, la cui prerogativa è rappresentata dalla innovazioni sopra riportate!