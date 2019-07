Stadio Fiorentina, ecco il progetto per il restyling del Franchi

Stadio Fiorentina, l’associazione “Noi per Firenze” presenta il progetto per il restyling del Franchi: costo 100 milioni

Un dubbio amletico circonda la nuova Fiorentina di Commisso: stadio nuovo o nuovo Franchi? Il neo presidente ha messo la questione impianto in cima alla propria lista, ma ora in casa Viola bisogna capire come muoversi.

Intanto l’associazione “Noi per Firenze” ha lanciato la propria proposta per la riqualificazione dell’area di Campo di Marte. Sei anni per il restyling complessivo dello stadio, che verrebbe fatto gradualmente e non richiederebbe mai alla squadra di spostarsi in campo neutro. Costo dell’operazione vicino ai 100 milioni di euro, di cui 30 solo per lo stadio.