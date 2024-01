Stadio Franchi, il sindaco di Empoli: «La Fiorentina non andrà al Castellani»

Le parole del sindaco di Empoli sul possibile trasferimento della Fiorentina allo stadio Castellani quando al Franchi ci saranno i lavori

Ai microfoni di Fiorentina.It, il sindaco di Firenze Brenda Barnini, ha parlato della possibilità di vedere la Fiorentina giocare al Castellani di Empoli visti i lavori allo stadio Franchi.

«Riunione interlocutoria, è il primo momento in cui tutti gli interpreti si sono seduti a un tavolo istituzionale. Il comune di Empoli ha ribadito la propria posizione, già nota in precedenza. Non abbiamo cambiato idea. Anzi, mi pare di poter dire che le nostre ragioni stasera siano state maggiormente comprese»