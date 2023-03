STATS – I re del possesso palla: Psg e Manchester City

Psg e Manchester City: uno vincerà il campionato salvo improbabile crollo in Ligue 1; l’altro è invece impegnato nella rincorsa alla capolista Arsenal. In finale di Champions non si potranno incontrare: i francesi ne sono usciti per mano del Bayern e proprio i tedeschi saranno gli avversari degli inglesi nei quarti di finale. Ad accomunare Galtier e Guardiola c’è poco, tenendo conto delle critiche perenni che vengono indirizzate a Parigi e del consenso unanime di cui gode storicamente Pep e non solo a Manchester, sponda City. Però è interessante vedere come la mostruosa dimensione tecnica delle due squadre si eserciti tenendo il pallone tra i piedi come nessun altro. O meglio, nel toccarlo con grande quantità, che è un indizio preciso di una qualità davvero sopraffina.

Mbappé e compagni sembrerebbero irraggiungibili in questa particolare classifica, anche se i Citizens hanno disputato una gara in meno e possono diminuire – senza però annullarlo totalmente – il gap di oltre 1000 tocchi in meno. Con una certa sorpresa, a occupare il terzo gradino del podio è il Lione, solo decimo in classifica, guidato da quel Laurent Blanc tornato in Francia quest’anno dopo un biennio trascorso in Qatar. Anche il Lille entra come rappresentante della Ligue 1 nella Top Ten dei principali campionati europei. Anche la Premier ha altre due squadre, entrambe londinesi, Chelsea e Arsenal. Segue la Liga con Barcellona e Real Madrid (e chi se no?) e la Bundesliga con il Bayern. La Serie A non può che proporre il Napoli e a fine stagione non ci stupiremmo di vederlo più su dell’attuale quarta posizione.

Quanto ai giocatori, ecco per ogni club il giocatore che siamo abituati a vederlo con la sfera tra i piedi: Verratti, Rodri, Lukeba, Kim-Min Jae, André, Kimmich, De Jong, Thiago Silva, Saliba, Kroos.