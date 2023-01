STATS – In Europa chi fa meglio il fuorigioco? Solo una batte il Sassuolo

La Top ten delle formazioni che in Europa, considerando i principali campionati, fanno meglio il fuorigioco vede una spagnola in testa: l’Almeria, il cui specialista nel mettere oltre la linea gli attaccanti avversari è Rodrygo Ely, italo-brasiliano cresciuti nel Milan, con il quale ha poi collezionato 4 presenze in prima squadra.

L’ Almeria viaggia nel campionato spagnolo ad andatura di crociera, poco sotto il centroclassifica. Un po’ peggio va il secondo club della speciale classifica, il nostro Sassuolo, con 59 fuorigioco provocati, 13 in meno di chi è uno specialista.

La Top Ten suggerisce altre considerazioni:

1) La netta prevalenza delle squadre di Liga, che occupano la metà dei posti.

2) L’anomalia della Sampdoria. Unica consolazione di una stagione balorda, o se si vuole unico elemento sul quale Stankovic non deve lavorare più di tanto

3) Arsenal unica big. La perfezione – finora – della grande annata di Arteta si ha in questa voce. Dl resto chi ha visto il derby col Tottenham visto in trasferta dai Gunners si sarà reso conto di quanto sa stare alta la linea difensiva fino a quando non si mette al sicuro il risultato.

4) Chi manca. Non ci sono rappresentanti francesi e olandesi. E per gli Orange è un’assenza che fa pensare, tenendo conto della tradizione del calcio totale che anche sull’applicazione del fuorigioco aveva un suo principio forte.