STATS – Inter, Asllani regista può essere una risorsa

«Si propone più volte senza palla, ma viene spesso ignorato dai compagni»: è questa la valutazione che il Corriere dello Sport ha fatto a proposito della prestazione di Asllani, accompagnandola con un voto di sufficienza: 6.

Nei 120 minuti in cui è stato in campo in Inter-Parma, il numero 14 dell’Inter ha assunto la posizione centrale nel 3-5-2, toccando praticamente lo stesso numero di palloni nella propria metà campo e in quella avversaria (50,7-49,3%). Non è mai entrato in area di rigore palla al piede, ma anche nello spazio davanti a Onana ha inciso pochissimo (1,4%)

Notevole il suo contributo alla manovra. Ovviamente il dato è gonfiato dall’ampio minutaggio dovuto ai supplementari, ma i 144 palloni che sono passati dai suoi piedi rappresentano comunque il 12,1 di quelli complessivi, una media da regista.

Finora in Serie A al ventenne centrocampista gli sono riusciti 12 lanci nelle 8 partite che ha disputato. Nella tabella si vedono le zone di campo nelle quali sono nati: non si può certo dire che gli manchi la lunga gittata, con il record del passaggio in profondità di 52 metri misurati in Sassuolo-Inter a favore di Dimarco