STATS – Ma è così vero che si vincono i campionati con le migliori difese? Cosa succede in Europa

É vero che le difese vincono i campionati? Ecco cosa succede nelle principali leghe in Europa: tutti i numeri

In Italia si ama dire che i campionati si vincono con la migliore difesa ed è un’opinione che si basa su una considerazione statistica fondata, che spesso ha visto la squadra leader non avere né il migliore attacco, né il capocannoniere del torneo. Contemporaneamente, l’altra considerazione spesso richiamata è che succede così per la nostra mentalità, altrove in Europa il quadro è opposto. Avvicinandoci al finire del 2023 e del girone d’andata, andiamo a scoprire quali caratteristiche hanno le formazioni in testa nei principali tornei europei, approfittando di un sabato dove nessuna capolista scende in campo e i dati numerici sono fermi.

SERIE A – L’Inter è già sicura di restare in testa dopo il mancato sorpasso del venerdì da parte della Juventus, frenata a Genova. I nerazzurri rappresentano il modello perfetto: miglior attacco, Lautaro in testa nella classifica dei goleador con un vantaggio che sembra già incolmabile e difesa meno battuta. Se i numeri non mentono appare problematico provare a contrastarne la corsa.

PREMIER LEAGUE – Il Liverpool è in testa, con un solo punto sull’Arsenal. Sono loro le migliori difese, mentre Guardiola deve “accontentarsi” di segnare tanto, soprattutto con Haaland. Ma i distacchi in ogni classifica sono davvero minimi.

LIGA – Strana divisione delle forme di leadership: il Girona è primo ed è anche il miglior attacco. Il Real Madrid insegue con la strana combinazione di avere il portiere meno battuto e anche il capocannoniere con Bellingham.

BUNDESLIGA – Appare come la versione che più si racconta in Italia: il Bayer Leverkusen è primo con il miglior reparto arretrato; il Bayern si consola segnando tanto, trascinato da Harry Kane.

LIGUE 1 – Unico torneo dove attualmente i campioni in carica si stanno confermando. Tra Psg e Nizza, prima e seconda, ci sono 26 gol fatti di differenza a favore di Mbappé e compagni, mentre la squadra di Farioli ha incassato solo 6 reti finora (oggi è in campo a Le Havre).

EREDIVISIE – Il Psv ha vinto 15 gare su 15 e viaggia alla media di oltre 3 gol a gara. Come se non bastasse, ha incassato solo 6 reti. Alla concorrenza rimangono solo le briciole e difatti Gimenez del Feyenoord e Pavlidis stanno lottando per la corona di goleador in un testa a testa divertente (a oggi sono 18 pari).