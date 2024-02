STATS – Napoli Genoa: continuano i rimpianti di Gilardino nel finale

Gli azzurri riacciuffano i liguri nei minuti finali con un gol di Ngonge. Ennesimo rammarico last minute per il tecnico rossoblu

L’1-1 al Maradona per il Genoa non è un brutto risultato. Lo diventa nel momento in cui sfuma la vittoria a un minuto dal novantesimo per effetto della rete di Ngonge, che va a pareggiare il sinistro di Frendrup dell’inizio della ripresa. La classifica del Grifone è fatta di 30 punti, ma se non ne avesse persi ben 7 nella cosiddetta zona Cesarini si troverebbe oggi a ridosso della zona che vale l’accesso a una competizione europea.

I 2 punti sfumati oggi si aggiungono a quello di Torino (1-0 di Radonijc al 94′), alla vittoria a Udine sfumata con l’autogol di Matturro, al gol di Pulisic in Genoa-Milan, alla rete di Monterisi a Frosinone (2-1), al pareggio di De Silvestri in Bologna-Genoa. Totale: 9, ai quali si sottraggono i 2 guadagnati col Sassuolo grazie all’exploit di Ekuban. La lista dei rimpianti sta diventando davvero lunga.