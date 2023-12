Stirpe: «Emozione e soddisfazione per la vittoria a Napoli. La Juve non ci ha chiesto Soulé»

Le parole di Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, sull’ottima prima parte di stagione dei gialloblù. I dettagli

Il successo col Napoli in Coppa Italia ha avuto proporzioni clamorose, ma che il Frosinone sia una bella realtà è fuor di dubbio. Nella settimana che porterà la squadra allo scontro con la Juventus, il presidente del club Maurizio Stirpe racconta la sua creatura a La Gazzetta dello Sport.

VITTORIA A NAPOLI – «Più che una soddisfazione, è stata una bella emozione. Inaspettata e sorprendente per l’attaccamento, la dedizione e la compattezza della squadra. La soddisfazione invece l’hanno regalata i ragazzi a tutti coloro che ci sono più vicini: i tifosi, le istituzioni, gli sponsor».

SEGNANO TUTTI – «Risultati e performance dei ragazzi ci dicono che la direzione è quella giusta riguardo al progetto che avevamo provato a impiantare due anni fa: la sostenibilità economico-finanziaria. Che si raggiunge con gli unici strumenti che ci possiamo permettere: competenza organizzativa capillare, valorizzazione del brand e sviluppo delle infrastrutture».

SOULÉ, BARRENECHEA E KAIO JORGE – «C’è un percorso di valorizzazione, condiviso con il club di appartenenza, che questi calciatori devono poter completare senza accelerazioni che potrebbero dimostrarsi controproducenti. Dopodiché, se qualcuno ha esigenze particolari ci si siede, ci si confronta e con il buon senso si trova una soluzione. Tengo anche a ribadire che dalla Juve non è arrivata nessuna richiesta in questo senso e non penso ci sarà nel brevissimo periodo».

HUIJSEN – «Io posso solo dire che sappiamo esattamente come e dove intervenire e abbiamo la necessità di farlo in breve tempo a causa dei tanti infortuni».

I 3 SUDAMERICANI CONTRO LA JUVE – «Hanno voglia di fare bella figura, questo sì. Sono ragazzi stabili, maturi negli atteggiamenti. In generale del Frosinone mi stupisce questa serenità diffusa. Non ci abbattiamo nelle difficoltà, si veda quel che abbiamo fatto col Napoli appena usciti dalla nefasta trasferta di Lecce».