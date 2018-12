La tragedia di Corinaldo ha riacceso il dibattito sullo spray al peperoncino, arriva la presa di posizione di Mario Balotelli: le sue parole

Sono sei le vittime a Corinaldo: un dramma che ha sconvolto l’Italia causato probabilmente da una rapina con spray al peperoncino finita male. L’episodio registrato nella discoteca dell’anconetano è stato emulato in alcune scuole negli scorsi giorni e Mario Balotelli ha deciso di pubblicare un video su Instagram per inviare un messaggio ai tanti giovani che lo seguono: «Lo spray al peperoncino o qualsiasi cosa abbiate spruzzato in questi giorni nei locali è una cagata – le parole di Super Mario – non fa ridere».

Prosegue l’attaccante del Nizza, sottolineando la gravità di quanto accaduto e cercando di inviare un messaggio positivo: «Non è uno scherzo, sono morti dei ragazzi. A quell’età dovreste concentrarvi su altro: l’andare a scuola, praticare uno sport, la ragazza. Lasciate perdere lo spray al peperoncino, davvero. E’ una gran cagata».