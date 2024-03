Stramaccioni sul Bologna: «Assenza di Zirkzee pesa tanto» - Calcio News 24

Andrea Stramaccioni, allenatore e opinionista Tv, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del Bologna, di Motta e della Champions

BOLOGNA – «Roma e Bologna sono due candidate forti a un posto, ma per me la corsa è aperta anche ad altri. E occhio, perché Motta ha perso Zirkzee. La sua assenza per me pesa tantissimo. Il Bologna ha un vero valore aggiunto, la forza di un presidente come Saputo. Ha capito che i primi top di una squadra moderna sono chi la costruisce e l’allestisce, e io considero Giovanni Sartori un top player. Poi certo, i meriti di Motta sono enormi».