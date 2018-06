Roma, scatta la fase 2: cessioni. Strootman in bilico

La Roma deve incassare 30 milioni di euro in plusvalenze. Possibile la partenza di uno tra Strootman e Nainggolan

La Roma ha bisogno di 30 milioni di euro di plusvalenze e potrebbe cedere uno dei suoi big. Il club giallorosso ha ingaggiato Ante Coric e il difensore Marcano e sta trattando con l’Atalanta per Cristante e con l’Ajax con Justin Kluivert. Ora scatta la fase 2 per il ds Monchi, quella relativa alle cessioni. La Roma ha una liquidità importante in cassa grazie al cammino in Champions e agli accordi commerciali stipulati negli ultimi mesi ma ha bisogno di produrre 30 milioni di euro di plusvalenze per il bilancio e potrebbe cedere Kevin Strootman. Ma non è detto.

I giallorossi potrebbero anche cedere gli esuberi come ad esempio Skorupski per 8-10 milioni, El Shaarawy per una 15ina di milioni (Skorupski è di fatto stato am­ mortizzato, El Shaa po­trebbe portare una decina di milioni di plusvalenze) o potrebbe piazzare i vari Castan, Gyomber, Ponce, Sadiq, Verde, Soleri, Seck, Matteo Ricci, Ma­chin e Calabresi. O tante cessioni o una sola e più pesante: quella di Strootman. L’olandese è stato criticato in Patria e potrebbe andare via per provare a rigenerarsi. Su di lui Marsiglia e Inter. Sulla lista dei possibili partenti anche Nainggolan e Alisson ma le due situazioni potrebbero essere risolte dopo il 30 giugno.