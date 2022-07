Sule risponde alle critiche: «Hamburger e birra? Lo fanno tutti!»

Dopo il suo passaggio al Borussia Dortmund, Sule risponde alle critiche rivoltegli ai tempi del Bayern Monaco

Niklas Sule, ex giocatore del Bayern Monaco ora al Borussia Dortmund, risponde alle critiche in merito allo stile di vita che conduceva. Di seguito le sue parole.

«Io pigro? Se lo fossi stato non sarei arrivato a giocare una finale di Champions League. Sembra che la gente non abbia mai visto nessun altro mangiare hamburger o bere della bitta. Pensate che i calciatori non lo facciano? Semplicemente non lo dicono».