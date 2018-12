Dybala, Bonucci, Chiellini e Perin sono a Madrid per la finale di ritorno del Superclasico, ma viene negato loro l’ingresso al Bernabeu – VIDEO

Brutto incidente “diplomatico” ad alcuni calciatori della Juventus che sono andati a Madrid per assistere alla finale di ritorno del Superclasico tra River Plate e Boca Juniors. Al Bernabeu si sono infatti presentati Paulo Dybala, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Mattia Perin. Tuttavia, quando i giocatori bianconeri sono arrivati allo Stadio è stato negato loro l’ingresso. Non si è ancora capito il motivo per cui non sono potuti entrare.