Supercoppa italiana, il Mapei Stadium si rinnova: le novità in vista della finale

Lavori in corso al Mapei Stadium di Reggio Emilia in vista della finale di Supercoppa tra la Juventus e il Napoli

Roberto De Zerbi nei giorni scorsi si era lamentato delle condizioni del terreno di gioco del Mapei Stadium, stadio che ospiterà la finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli.

Lavori in corso a Reggio Emilia in vista della gara di domani. Maquillage al terreno di gioco per provare a rimetterlo in sesto per la sfida tra i bianconeri e gli azzurri. E’ già corsa contro il tempo. A riportarlo è Sky Sport.