Supercoppa Italiana, il regolamento: in caso di rosso...

Tra pochissime settimane andrà in scena la Supercoppa Italiana con il suo nuovo format in Arabia Saudita.

Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio si sfideranno per aggiudicarsi il trofeo, ecco quale sarà il regolamento in vista delle gare: in caso di pareggio al 90’ si andrà direttamente ai rigori. Una squalifica rimediata nelle precedenti giornate di Serie A sarà applicata nei successivi turni di campionato. Stesso discorso per i diffidati ammoniti in semifinale. Salterà, però, la finale chi viene espulso in semifinale. E chi rimedia un cartellino rosso in Arabia Saudita (o un giallo da diffidato in finale) dovrà fermarsi in campionato, non nella Supercoppa successiva.