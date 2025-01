Supercoppa di Spagna, il Barcellona batte l’Athletic Bilbao con Olmo in campo: botta e risposta prima della partita tra la dirigenza basca e Deco

Supercoppa di Spagna: il Barcellona con Dani Olmo in campo batte l’Athletic Bilbao in semifinale: scambio di accuse tra dirigenti prima della gara

Un gol di Gavi, al rientro dall’infortunio e uno di Lamine Yamal permettono al Barcellona di vincere la semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Club. In campo presente anche Dani Olmo e della presenza del calciatore in campo hanno parlato Jon Uriarte, presidente dei Baschi e il ds dei blaugrana Deco con uno scambio reciproco di accuse.

URIARTE – «É una questione di cui non ho molte informazioni, ma da quello che ho sentito prima dell’intervista, sembra che sia una misura provvisoria presa da un organo politico. Ora sono La Liga e la Federazione che, con le loro argomentazioni, dovranno difendere la decisione che hanno preso. A parte questo, non ho molte altre informazioni, ma forse posso trarre una conclusione, ed è che siamo all’ottavo giorno del nuovo anno e stiamo vivendo qualcosa di incredibile. Ai club si chiede di fare uno sforzo per crescere, per rendere più grandi le nostre competizioni da un lato, e dall’altro di fare sforzi come venire qui, in un paese molto lontano dai nostri tifosi, per disputare queste partite, ma poi viviamo situazioni come questa che sono assurde, grottesche. Non si può permettere una situazione del genere perché danneggia molto il calcio spagnolo».

DECO – «Il presidente dell’Athletic non è contento del caso Olmo? Dovrebbe occuparsi del suo club… a meno che non si considerino al di sopra della giustizia».