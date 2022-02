Superlega: Juventus, Barcellona e Real Madrid non mollano. Ecco l’iniziativa per l’estate

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Juventus, Barcellona e Real Madrid insistono nel progetto Superlega. Ecco l’iniziativa dei tre club per l’estate

Andrea Agnelli, Joan Laporta e Florentino Perez, rispettivamente presidenti di Juventus, Barcellona e Real Madrid, non mollano il progetto Superlega.

Come riportato da Espn, i tre club stanno pianificando un mini torneo estivo da monetizzare al meglio per cercare di far fronte alle perdite dovute alla pandemia. Oltre a queste tre formazioni è stato invitato anche il Milan.