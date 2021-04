Superlega, nessuna sanzione sportiva dalla UEFA: le semifinali di Champions si giocheranno

Durante il comitato esecutivo della UEFA, si sarebbe deciso di non sanzionare a livello sportivo le 12 squadre coinvolte nella Superlega. La semifinali di Champions si giocheranno quindi regolarmente

In Svizzera è in corso il comitato esecutivo della UEFA che sta analizzando anche quanto accaduto in settimana con la Superlega. Ma se qualcuno si aspettava la squalifica delle 12 squadre coinvolte nella competizione resterà deluso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, nessuno dei club subirà delle sanzioni sportive.

Le semifinali di Champions League Real Madrid-Chelsea e PSG-Manchester City si giocheranno quindi regolarmente.