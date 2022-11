Svizzera, Embolo: «Finalmente orgoglioso dopo tante chiacchiere»

Breel Embolo, match winner contro il Camerun, ha parlato così dopo la vittoria della Svizzera all’esordio a Qatar 2022

Breel Embolo ha così parlato a SRF.ch dopo la vittoria della Svizzera sul Camerun a Qatar 2022.

LE PAROLE – «Sono estremamente orgoglioso. È un sogno. Primo gol ai Mondiali e poi contro il Camerun. Dopo tanto tempo e tante chiacchiere. Sono estremamente orgoglioso per me e la mia famiglia. Un complimento anche alla squadra, che ha mostrato una prestazione molto matura. I primi 30 minuti sono stati forti, abbiamo controllato il gioco, poi abbiamo commesso dei semplici errori. Ma complimenti per come abbiamo iniziato il secondo tempo. Abbiamo subito implementato ciò di cui abbiamo discusso durante la pausa: è così che abbiamo creato buone occasioni».