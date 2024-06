Sacchi si sfoga: «Italia INACCETTABILE. Spalletti? Continuavo a chiedermi QUESTO…»

Le parole di Arrigo Sacchi, ex ct della Nazionale, sull’eliminazione dell’Italia dagli Europei. I dettagli

Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’eliminazione dell’Italia dagli Europei.

PAROLE – «Che cosa volete che dica su una partita del genere? L’Italia non ha giocato, non c’è stato un calciatore azzurro che abbia fatto qualcosa degno di nota, che abbia impressionato o che, perlomeno, abbia dimostrato di avere un’idea. Zero assoluto. La Svizzera ci è stata superiore in tutto: grinta, tecnica, tattica, spirito di sacrificio. La squadra di Spalletti, fin dall’inizio, pareva imbambolata. Davanti alla tv mi sono chiesto: possibile che siamo caduti così in basso? Possibile che giocatori strapagati non siano capaci d’interpretare un’azione avversaria e di contrastarla in modo efficace? Possibile che, con il pallone tra i piedi, nessuno abbia il senso del gioco, del ritmo, del palleggio? Possibile che nessuno abbia quel coraggio che è necessario per costruire le grandi imprese? Alla fine, deluso, mi sono risposto che sì, tutto questo è possibile perché non abbiamo capito gli errori commessi nelle partite precedenti, non siamo stati umili e siamo andati in campo come se la sfida di un ottavo di finale dell’Europeo fosse una scampagnata. Non è ammissibile un simile atteggiamento. Per due volte consecutive non siamo andati al Mondiale, poi abbiamo vinto l’Europeo nel 2021 con Mancini e adesso facciamo questa figuraccia: che cosa bisogna pensare? Che il calcio italiano ha bisogno di un profondo rinnovamento, che bisogna mettersi lì a ragionare e capire le cose che funzionano. Se in due Mondiali e in due Europei soltanto in un’occasione siamo stati all’altezza, c’è un problema da risolvere. E la Federcalcio deve impegnarsi in questo tentativo di comprensione e di rinnovamento. Contro la Svizzera, che è un bel gruppo ma non è una nazionale di fenomeni, non c’è stata partita, e questo è inaccettabile».