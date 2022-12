Svizzera, Shaqiri avverte: «Non date per finito Cristiano Ronaldo»

Xherdan Shaqiri, capitano della Svizzera, ha parlato in vista del match degli ottavi di finale contro il Portogallo

Xherdan Shaqiri, capitano della Svizzera, ha parlato in vista degli ottavi di finale di Qatar 2022 contro il Portogallo.

LE PAROLE – «Non diamo per finito Ronaldo. È uno dei migliori giocatori al mondo e Messi con lui. È un giocatore che può segnare in ogni secondo, ha l’esperienza che serve e tutti sanno quanto possa dare al Portogallo. Dobbiamo badare anche agli altri giocatori però, ne hanno tanti ottimi oltre a lui e servirà una grande prestazione. Non abbiamo dei Cristiano in squadra, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per vincere».