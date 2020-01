Szczesny ha parlato ai microfoni di Rai Sport poco prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli. Le sue parole

«Il Napoli è una delle squadre più forti del campionato e per Sarri è una partita speciale. Noi vogliamo vincerla per la Juve, non solo per il mister».