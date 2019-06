Il Calciomercato scalderà l’estate degli appassionati dal 1° luglio al 2 settembre: ecco il tabellone con tutti i trasferimenti in Serie A del calciomercato estivo 2019

Sebbene la finestra estiva di calciomercato aprirà ufficialmente i battenti soltanto il 1° luglio 2019, i 20 club di Serie A stanno già concludendo le prime operazioni in entrata e in uscita al termine di trattative avviate talvolta già nel corso della scorsa stagione. Tabellone calciomercato estivo 2019: in questa pagina troverete il quadro completo di tutti i trasferimenti in entrata e in uscita ufficializzati dalle 20 società del massimo campionato italiano per la prima squadra.

LEGENDA

D = a titolo definitivo

= a titolo definitivo P = in prestito

= in prestito FP = fine prestito

= fine prestito R = riscattato

= riscattato S = svincolato

= svincolato In grassetto e in rosso sono indicati i trasferimenti avvenuti in giornata

N.B. I trasferimenti in prestito con obbligo di riscatto sono considerati a titolo definitivo

ATALANTA – Allenatore: Gasperini (confermato)

Acquisti: Sportiello (Por, Frosinone, FP) – Mattiello (Dif, Bologna, FP) – Bettella (Dif, Pescara, FP) – Suagher (Dif, Carpi, FP) – Kresic (Dif, Carpi, FP) – D’Alessandro (Cen, Udinese, FP) – Haas (Cen, Palermo, FP) – Valzania (Cen, Frosinone, FP) – Carraro (Cen, Perugia, FP) – Melegoni (Cen, Pescara, FP) – Cornelius (Att, Bordeaux, FP) – Tumminello (Att, Lecce, FP) – Vido (Att, Perugia, FP) – Capone (Att, Pescara, FP) – Monachello (Att, Pescara, FP) – Latte Lath (Att, Carrarese, FP)

Cessioni: Pasalic (Cen, Chelsea, FP)

BOLOGNA – Allenatore: Mihajlovic (confermato)

Acquisti: Soriano (Cen, Villarreal, R) – Sansone (Att, Villarreal, R) – Krafth (Dif, Amiens, FP) – Falletti (Cen, Palermo, FP) – Crisetig (Cen, Benevento, FP) – Michael (Cen, Perugia, FP) – Avenatti (Att, Kortrijk, FP)

Cessioni: Lyanco (Dif, Torino, FP) – Mattiello (Dif, Atalanta, FP) – Orsolini (Att, Juventus, FP) – Edera (Att, Torino, FP)

BRESCIA – Allenatore: Corini (confermato)

Acquisti: Meccariello (Dif, Lecce, FP)

Cessioni: Romagnoli (Dif, Empoli, FP) – Martella (Dif, Crotone, FP) – Mateju (Dif, Brighton, FP) – Tremolada (Cen, Entella, FP)

CAGLIARI – Allenatore: Maran (confermato)

Acquisti: Walukiewicz (Dif, Pogon, D) – Pajac (Dif, Empoli, FP) – Colombatto (Cen, Verona, FP) – Han (Att, Perugia, FP) – Giannetti (Att, Livorno, FP) – Ceter (Att, Olbia, FP)

Cessioni: Cacciatore (Dif, Chievo, FP), Lu. Pellegrini (Dif, Roma, FP) – Leverbe (Dif, Sampdoria, FP) – Thereau (Att, Fiorentina, FP)

FIORENTINA – Allenatore: Montella (confermato)

Acquisti: Rasmussen (Dif, Empoli, D) – Zurkowski (Cen, Gornik Zabrze, D) – Dragowski (Por, Empoli, FP) – Venuti (Dif, Lecce, FP) – Saponara (Cen, Sampdoria, FP) – Eysseric (Cen, Nantes, FP) – Cristoforo (Cen, Getafe, FP) – Castrovilli (Cen, Cremonese, FP) – Thereau (Att, Cagliari, FP) – Baez (Att, Cosenza, FP) – Zekhnini (Att, Twente, FP)

Cessioni: Terracciano (Por, Empoli, FP) – Gerson (Cen, Roma, FP) – Edimilson (Cen, West Ham, FP) – Pjaca (Att, Juventus, FP) – Mirallas (Att, Everton, FP) – Muriel (Att, Siviglia, FP) – Norgaard (Cen, Brentford, D)

GENOA – Allenatore: in attesa di ufficializzazione

Acquisti: Rossettini (Dif, Chievo, FP) – Ghiglione (Dif, Frosinone, FP) – El Yamiq (Dif, Perugia, FP) – Romulo (Cen, Lazio, FP) – Omeonga (Cen, Hibernian, FP) – Brlek (Cen, Lugano, FP) – Jagiello (Cen, Zaglebie Lubin, FP) – Spinelli (Att, Argentinos Junior, FP) – Asencio (Att, Benevento, FP)

Cessioni: Giu. Pezzella (Dif, Udinese, FP) – Pedro Pereira (Dif, Benfica, FP) – Bessa (Cen, Verona, FP) – Rolon (Cen, Malaga, FP)

INTERNAZIONALE – Allenatore: Conte (nuovo)

Acquisti: Bastoni (Dif, Parma, FP) – Vanheusden (Dif, Standard Liegi, FP) – Gravillon (Dif, Pescara, FP) – Dimarco (Dif, Parma, FP) – Pinamonti (Att, Frosinone, FP) – Karamoh (Att, Bordeaux, FP) – Emmers (Att, Cremonese, FP)

Cessioni: Vrsaljko (Dif, Atletico Madrid, FP) – Cedric Soares (Dif, Southampton, FP) – Politano (Att, Sassuolo, FP) – Keita Balde (Att, Monaco, FP)

JUVENTUS – Allenatore: in attesa di ufficializzazione

Acquisti: Ramsey (Cen, Arsenal, S) – Rogerio (Dif, Sassuolo, FP) – Clemenza (Cen, Padova, FP) – Beltrame (Cen, Den Bosch, FP) – Higuain (Att, Chelsea, FP) – Pjaca (Att, Fiorentina, FP) – Orsolini (Att, Bologna, FP) – Mancuso (Att, Pescara, FP)

Cessioni: Barzagli (Dif, S) – Caceres (Dif, Lazio, FP)

LAZIO – Allenatore: Simone Inzaghi (confermato)

Acquisti: Caceres (Dif, Juventus, FP) – Casasola (Dif, Salernitana, FP) – Murgia (Cen, SPAL, FP) – Minala (Cen, Salernitana, FP) – Anderson (Cen, Salernitana, FP) – Palombi (Att, Lecce, FP) – Kishna (Att, ADO Den Haag, FP) – Lombardi (Att, Venezia, FP)

Cessioni: Romulo (Cen, Genoa, FP)

LECCE – Allenatore: Liverani (confermato)

Acquisti: Costa Ferreira (Cen, Trapani, FP) – Pettinari (Att, Crotone, FP) – Caturano (Att, Entella, FP) – Vera (Dif, Leones, D)

Cessioni: Venuti (Dif, Fiorentina, FP) – Meccariello (Dif, Brescia, FP) – Scavone (Cen, Parma, FP) – Tumminello (Att, Atalanta, FP) – Palombi (Att, Lazio, FP)

MILAN – Allenatore: in attesa di ufficializzazione

Acquisti: Gomez (Dif, Palmeiras, FP) – Simic (Dif, Frosinone, FP) – Halilovic (Cen, Standard Liegi, FP) – André Silva (Att, Siviglia, FP)

Cessioni: Abate (Dif, S) – Montolivo (Cen, S) – Bellanova (Dif, Bordeaux, D) – Bakayoko (Cen, Chelsea, FP)

NAPOLI – Allenatore: Ancelotti (confermato)

Acquisti: Sepe (Por, Parma, FP) – Tonelli (Dif, Sampdoria, FP) – Lasicki (Dif, Wisla Plock, FP) – Rog (Cen, Siviglia, FP) – Grassi (Cen, Parma, FP) – Machach (Cen, Crotone, FP) – Palmiero (Cen, Cosenza, FP) – Inglese (Att, Parma, FP) – Vinicius (Att, Monaco, FP) – Ciciretti (Att, Ascoli, FP) – R. Insigne (Att, Benevento, FP) – Tutino (Att, Cosenza, FP) – Leandrinho (Att, Atletico Mineiro, FP) – Di Lorenzo (Dif, Empoli, D)

Cessioni: Ospina (Por, Arsenal, FP)

PARMA – Allenatore: D’Aversa (confermato)

Acquisti: Scavone (Cen, Lecce, FP) – Da Cruz (Att, Spezia, FP) – Galano (Att, Parma, FP) – Baraye (Att, Padova, FP)

Cessioni: Sepe (Por, Napoli, FP) – Bastoni (Dif, Inter, FP) – Biabiany (Att, S), Dimarco (Dif, Inter, FP) – Grassi (Cen, Napoli, FP) – Inglese (Att, Napoli, FP) – Sprocati (Att, Lazio, FP)

ROMA – Allenatore: Paulo Fonseca (nuovo)

Acquisti: Lu. Pellegrini (Dif, Cagliari, FP) – Capradossi (Dif, Spezia, FP) – Gerson (Cen, Fiorentina, FP) – Gonalons (Cen, Siviglia, FP) – Defrel (Att, Sampdoria, FP) – Sadiq (Att, Perugia, FP) – Antonucci (Att, Pescara, FP) – Ponce (Att, AEK Atene, FP)

Cessioni: De Rossi (Cen, S)

SAMPDORIA – Allenatore: in attesa di ufficializzazione

Acquisti: Thorsby (Cen, Heerenveen, S) – Chabot (Dif, Groningen, D) – Leverbe (Dif, Cagliari, FP), Regini (Dif, SPAL, FP) – Simic (Dif, SPAL, FP) – Capezzi (Cen, Empoli, FP) – Verre (Cen, Perugia, FP) – Kownacki (Att, Fortuna Dusseldorf, FP) – Bonazzoli (Att, Padova, FP)

Cessioni: Tonelli (Dif, Napoli, FP) – Tavares (Dif, San Paolo, FP) – Saponara (Cen, Fiorentina, FP) – Defrel (Att, Roma, FP)

SASSUOLO – Allenatore: De Zerbi (confermato)

Acquisti: Letschert (Dif, Utrecht, FP) – Goldaniga (Dif, Frosinone, FP) – Dell’Orco (Dif, Empoli, FP) – Marchizza (Dif, Crotone, FP) – Cassata (Cen, Frosinone, FP) – Bandinelli (Cen, Benevento, FP) – Boateng (Att, Barcellona, FP) – Politano (Att, Inter, FP) – Ricci (Att, Benevento, FP) – Pierini (Att, Spezia, FP)

Cessioni: Rogerio (Dif, Juventus, FP) – Lemos (Dif, Las Palmas, FP)

SPAL – Allenatore: Semplici (confermato)

Acquisti: Salamon (Dif, Frosinone, FP) – Finotto (Dif, Cittadella, FP) – Vaisanen (Dif, Crotone, FP) – Viviani (Cen, Frosinone, FP) – Vitale (Cen, Carpi, FP)

Cessioni: Viviano (Por, Sporting, FP) – Fulignati (Por, Ascoli, FP) – Bonifazi (Dif, Torino, FP) – Regini (Dif, Sampdoria, FP) – Simic (Dif, Sampdoria, FP) – Murgia (Cen, Lazio, FP)

TORINO – Allenatore: Mazzarri (confermato)

Acquisti: Djidji (Dif, Nantes, R) – Aina (Dif, Chelsea, R) – V. Milinkovic-Savic (Por, Ascoli, FP) – Bonifazi (Dif, SPAL, FP) – Lyanco (Dif, Bologna, FP) – Gustafson (Cen, Verona, FP) – Boye (Att, AEK Atene, FP) – Edera (Att, Cagliari, FP)

Cessioni: Moretti (Dif, S) – Ljajic (Att, Besiktas, D) – Niang (Att, Rennes, FP)

UDINESE – Allenatore: Tudor (confermato)

Acquisti: Giu. Pezzella (Dif, Udinese, FP) – Adnan (Dif, Vancouver, FP) – Angella (Dif, Charleroi, FP) – Coulibaly (Cen, Carpi, FP) – Balic (Cen, Fortuna Sittard, FP) – Bajic (Att, Basaksehir, FP) – Perica (Att, Kasimpasa, FP) – Machis (Att, Cadice, FP) – Matos (Att, Verona, FP) – Jajalo (Cen, Palermo, S)

Cessioni: Nicolas (Por, Verona, FP) – Zeegelar (Dif, Watford, FP) – Wilmot (Dif, Watford, FP) – D’Alessandro (Cen, Atalanta, FP) – Okaka (Att, Watford, FP)

VERONA – Allenatore: in attesa di ufficializzazione

Acquisti: Nicolas (Att, Udinese, FP) – Bessa (Cen, Verona, FP) – Calvano (Cen, Padova, FP) – Cissé (Att, Carpi, FP)

Cessioni: Dawidowicz (Dif, Benfica, FP) – Faraoni (Dif, Crotone, FP) – Colombatto (Cen, Cagliari, FP) – Gustafson (Cen, Torino, FP) – Matos (Att, Udinese, FP)