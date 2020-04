Taglio stipendi Premier League: il comunicato del sindacato dei calciatori

Arriva il comunicato sul taglio degli stipendi da parte dell’associazione calciatori in Premier League: ecco la nota ufficiale

Sono state rese note le decisioni prese dalla Premier League per contrastare l’emergenza Coronavirus. Ecco la nota ufficiale del sindacato dei calciatori

COMUNICATO – «Tutti i giocatori della Premier League vogliono e faranno la loro parte nel dare significativi contributi finanziari in questi tempi senza precedenti.

Tutti i giocatori della Premier League apprezzano appieno il loro ruolo e le responsabilità nella società durante questa crisi attuale. Si preoccupano profondamente per coloro che soffrono di perdita, salute e difficoltà al momento.

Discussioni su come i giocatori possono fornire il miglior contributo finanziario sono state in corso durante l’attuale crisi e prima dell’annuncio della Premier League di ieri.I giocatori della Premier League vogliono prendere il comando e assicurarsi che i loro contributi finanziari sosterranno:

I nostri club per cui giochiamo avranno ovviamente bisogno del nostro sostegno, soprattutto se questa crisi va oltre giugno.

Personale che non gioca nei nostri club della Premier League, garantendo che ricevano il 100% dei loro salari.

EFL e club non di lega, il loro staff e giocatori.

Il SSN – i cui lavoratori – molti dei quali sono appassionati di calcio – stanno facendo molto per tutti noi. Sono i veri eroi.

Non possiamo sottolineare abbastanza che il calcio è in questo insieme. La solidarietà e l’accantonamento di qualsiasi interesse personale è fondamentale».