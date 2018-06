Talisca va in Cina, niente Roma: è del Guangzhou, è ufficiale

Il centrocampista è stato accostato alla Roma ma Talisca è un nuovo giocatore del Guangzhou Evergrande: è ufficiale

Niente Roma per Anderson Talisca. Il centrocampista brasiliano classe 1994 di proprietà del Benfica ha disputato due stagioni in prestito al Besiktas e poteva iniziare una nuova carriera in un club importante ma, a sorpresa, ha scelto la Cina per ripartire. Il giocatore nato calcisticamente nel Bahia è un nuovo giocatore del Guangzhou Evergrande: è ufficiale.

E’ stato lo stesso club cinese ad annunciare l’arrivo del giocatore in Cina. La formazione allenata da Fabio Cannavaro piazza un colpo importantissimo. Il giocatore giocherà nel campionato cinese per sei mesi, in prestito fino alla fine del campionato. Niente Italia per il talentuoso calciatore brasiliano. Dopo il campionato turco, Talisca sceglie di ripartire dalla Cina col Guangzhou.