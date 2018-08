Tare non si nasconde: «Abbiamo una buona squadra. Se arrivasse un’offerta per Milinkovic…»

Giornata di presentazione dei nuovi acquisti in casa Lazio, ultimo a prendere la parola è stato Igli Tare che ha fatto il punto sul mercato

Silenzio, parla Tare. Mercato, nuovi arrivi, questione-abbonamenti e infine lui, Milinkovic-Savic. Il serbo è l’argomento clou del calciomercato biancoceleste, il ds – dopo la presentazione dei nuovi acquisti – ha tracciato un punto sul mercato e sulle ultime situazioni in bilico in casa Lazio. Si parte da una delle note più liete di questa estate laziale, la campagna abbonamenti che non soddisfa a pieno il ds: «Dopo l’ultima partita della scorsa stagione con l’Inter, abbiamo potuto vedere tutto il potenziale del popolo laziale. Negli ultimi anni la società è cresciuta tantissimo. Mi aspettavo una risposta a livello di abbonamenti molto più importanti di quello che è stato fatto adesso. Le ambizioni della società sono molto importanti. Ringrazio i tifosi che hanno dato fiducia a questa squadra. Mi auguro che fino alla fine della campagna ci siano altri tifosi che faranno l’abbonamento. E’ un traguardo che dobbiamo avere come primo obiettivo. La società c’è, i giocatori ci sono: vogliamo 25mila abbonati. Quella deve essere la base per un buon supporto all’Olimpico. Non è una critica ma un pensiero che voglio condividere con tutti voi».

Poi la solita domanda sul gioiello Milinkovic Savic: «Non escludiamo niente da qui alla fine del mercato, penso che la squadra è pronta. Milinkovic? Tema caldo dell’estate, ma come potete vedere non è successo niente. Le regole del mercato non le abbiamo fatto noi. Se ci sarà un’offerta che accontenterebbe la società e il giocatore valuteremo la situazione. Altrimenti lui resterà alla Lazio. Lui è felice e contento, così come la Lazio di tenerlo in squadra». Oggi sono stati presentati anche i nuovi acquisti di cui Tare si dice soddisfatto: «Cerco di portare alla Lazio giocatori dal valore giusto. Una delle componenti importanti è quella di avere lo spirito del guerriero, questo serve quando giochi ad altissimo livello. Questi giocatori possono aiutare la squadra a fare un passo in avanti. Wesley? Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto e scritto. Durante il mercato ci sono delle strategia che possono andare a buon fine o no. Lui è un giocatore del Brugge e non fa parte della Lazio. Anderson? Penso partirà in prestito per poi tornare alla Lazio. Partirà con noi in ritiro e poi andrà via»

Infine, Tare traccia gli obiettivi per la prossima stagione della Lazio: «L’arrivo di Ronaldo ha alzato la visibilità del campionato italiano, è stato un gran colpo della Juve. Così come altre società hanno fatto un buon mercato. Milan, Inter, Napoli, Roma: faranno sicuramente un buon campionato. In questa lista ci siamo anche noi, non ci nascondiamo. Siamo consapevoli della forza e della qualità di questa squadra. Sarà un campionato bellissimo e molto eccitante. Spero di gioire alla fine insieme alla nostra gente. La Lazio deve migliorare nella determinazione, è la cosa che è mancata lo scorso anno in alcune partite. Vedi Napoli e Salisburgo. Ci sono stati momenti dove la squadra ha avuto dei black out che hanno compromesso una stagione intera. Sono sicuro che ciò che è accaduto lo scorso anno non si ripeterà. Abbiamo cercato di alzare il livello della qualità».