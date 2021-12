Mauro Tassotti, vice di Shevchenko, ha parlato a Sky in vista della sfida di questa sera contro il Milan. Emozioni e ricordi per l’ex rossonero, ecco le sue parole:

EMOZIONI – «Sarà inevitabile, però bisogna pensare alla classifica e alla gara, ma quando vedremo gente con cui abbiamo vissuto emozioni sarà inevitabile, quelle maglie non saranno mai come le altre, faremo di tutto per complicargli la vita».