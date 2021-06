Tavecchio sicuro: «È lui il leader dell’Italia a EURO 2020»

L’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio ha svelato chi è secondo lui il miglior giocatore della Nazionale di Mancini

Chi è la stella della Nazionale di Mancini che sabato sera sfiderà l’Austria agli ottavi di finale di EURO 2020? L’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio, ai microfoni di tuttomercatoweb, ha svelato la sua preferenza.

«Beh, Bonucci è un leader. C’è gente come Barella che ha prospettive e altri calciatori come Jorginho che hanno un curriculum importante. Questa Nazionale giovane promette bene anche in funzione del futuro».