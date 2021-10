Javier Tebas torna a parlare di Superlega e fair play finanziario: ecco le dichiarazioni del presidente della Liga

Javier Tebas ha parlato a L’Equipe dei vari tremi del calcio europeo tra cui la Superlega.

FAIR PLAY FINANZIARIO – «Posso mostrare, cifre alla mano, l’inganno ai danni del sistema del fair play finanziario. Prima di Messi, il PSG aveva entrate per sponsorizzazione molto superiori a quelle del Manchester United. Non sono l’unico a dirlo: si è liberato di una sanzione per un vizio procedurale, non nel merito».

SUPERLEGA – «La Liga ha sostenuto la UEFA al 100%. Siamo completamente contrari a questo progetto. Non vedrà mai la luce del giorno. Ho personalmente ringraziato Nasser al-Khelaïfi per la posizione ferma che ha assunto . E posso ringraziarlo pubblicamente».

MONDIALE OGNI DUE ANNI – «Infantino aveva bisogno di 2.400 milioni di euro per il suo Mondiale per Club. Non li ha trovati sul mercato, visto che ha ottenuto un massimo di 700 milioni. Ecco perché oggi, per finanziare questo progetto, c’è l’idea di un Mondiale ogni due anni. E si inventerà anche un Mondiale per club a gennaio ogni due anni».