Belgio, Tedesco ANNUNCIA: «De Bruyne ha RINUNCIATO alla nazionale, ora in FUTURO…»

Le parole di Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio, sull’assenza di Kevin De Bruyne tra i convocati. I dettagli

Domenico Tedesco, ct del Belgio, ha parlato a Sky Sports UK dell’assenza di Kevin De Bruyne per i prossimi impegni in Nations League.

LE PAROLE – «Ho avuto una lunga conversazione telefonica con Kevin. Ha chiesto di saltare questo mese e anche novembre, per potersi prendere cura del suo corpo. Il calendario è diventato ancora più fitto a causa della Coppa del Mondo per club. Per questo motivo non è presente ora e a novembre. Ma quando sarà davvero importante per la Coppa del Mondo lui ci sarà».