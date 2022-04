Tedesco: «Sapevamo non sarebbe stata facile. Siamo contentissimi». Le parole del tecnico del Lipsia dopo l’Atalanta

Tedesco, tecnico del Lipsia, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria con l’Atalanta.

PARTITA – «Sapevamo che loro andavano in marcatura ad uomo come usavano fare, all’andata avevamo giocato con il 3-5-2 e loro con De Roon andavano su Olmo. Volevamo trovare spazio giocando con tre attaccanti, abbiamo perso qualche palla di troppo ma siamo contentissimi perché a Bergamo non era facile».

GEWISS STADIUM – «Lo stadio è stupendo, l’atmosfera è perfetta. Complimenti alla curva, sono fantastici ed è difficile giocare in questi stadi perché riescono a spingere la squadra che gioca in casa».

CALCIO TEDESCO SUPERIORE – «Non mi sento in grado di giudicare, è difficilissimo per me. Il calcio italiano mi piace moltissimo, ho visto tante partite a settembre ed ottobre ed ho visto un calcio molto tecnico e tattico. I giocatori non sbagliano spesso un passaggio, noi forse siamo più fisici ma parliamo di poco».