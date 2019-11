Ten Hag: «De Ligt? Diventerà il migliore al mondo»

L’allenatore dell’Ajax ha espresso il suo pare su De Ligt considerandolo uno dei difensori più forti al mondo

Ten Hag non ha nessun dubbio sul valore del suo pupillo De Ligt. Direttamente da Nyon, dove ieri si è tenuto il forum degli allenatori organizzato dalla Uefa, ha espresso il suo parere sul difensore della Juventus. Ecco le sue parole riportate da Il Corriere dello Sport.

«Diventerà il miglior difensore al mondo. Matthijs è un giocatore incredibile e l’ho seguito con attenzione anche in queste prime partite con la Juventus. Nonostante sia giovane è già uno dei migliori difensori d’Europa e crescerà ancora. E’ alla prima esperienza all’estero, per giunta in un campionato difficile, ma è già a un grande livello. Ha avuto difficoltà con i falli di mano in area? Non abbiamo parlato di questo e non so a che percentuale di forma sia, ma sono pronto a scommettere su di lui e sul fatto che si toglierà tante soddisfazioni».