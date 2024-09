Ter Stegen rassicura il Barça dopo l’INFORTUNIO: «Sono POSITIVO e CONCENTRATO sul mio ritorno: voglio dire una cosa ai tifosi»

Le parole di Andre ter Stegen, portiere del Barcellona, dopo il grave infortunio al ginocchio che lo costringerà a saltare la stagione

Andre ter Stegen ha parlato per la prima volta dopo l’infortunio subito domenica contro il Villarreal che lo costringerà a saltare tutta la stagione, con il Barcellona che è alla ricerca di un sostituto, con Szczesny grande favorito. Di seguito le parole del portiere tedesco su Instagram.

«Sono grato a tutti i tifosi del Barcellona, ai compagni di squadra, ai rivali e a tutti i club per il supporto ricevuto da domenica. Voglio ringraziare i tifosi del Villarreal per il rispetto dimostrato allo stadio, significa molto per me. Rimango positivo e forte, ora sono concentrato sul mio recupero».