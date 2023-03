Ternana, Bandecchi: «Non mi sono pentito, è la terza volta che i miei tifosi mi sputano»

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha parlato della recente contestazione dei tifosi per i cattivi risultati della squadra

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha parlato a Deejay Football Club.

PAROLE – «Non mi sono pentito, è la terza volta che i miei tifosi mi sputano. Nella vita ho fatto di tutto per non essere sputato, da bambino mi capitava quando ero poverello: adesso basta. Se fossimo stati vicini, penso che sarebbe andata peggio. Tifosi? Beh, un rapporto normale. Poi tifosi è una parola generica: quando sono entrato allo stadio c’era un gruppo di persone che mi insultava e un altro che applaudiva timidamente. Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce: in un mese sono diventato un criminale, un evasore e un esaltato mentale. Io avevo un amico, del quale hanno parlato tutti bene e tutti hanno detto che era un poverino: è stato ammazzato a calci e pugni in casa, è diventato un eroe per questo. Io non ho la stessa indole».