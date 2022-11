Ternana, Falletti: «La squadra è in salute e gioca bene»

Le parole di Cesar Falletti, attaccante della Ternana: «C’è il rammarico degli ultimi pareggi: potevamo fare qualcosa di meglio»

Cesar Falletti, attaccante della Ternana, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sulla stagione dei verderossi. Di seguito le sue parole.

CONDIZIONE – «Penso che dobbiamo continuare come stiamo facendo, bisogna fare gol e basta. La squadra è in salute e gioca bene, in fase difensiva stiamo dando le migliori garanzie non subendo gol. Ci manca di segnare e speriamo di poter fare meglio a Pisa».

IL PROBLEMA DEL GOL – «C’è il rammarico per gli ultimi pareggi: potevamo fare qualcosa di meglio. Dopo un pareggio o una sconfitta i rimpianti ci sono, bisogna saper reagire in partita. Meritiamo qualche punto in più, ma la strada è ancora lunga. In queste ultime gare si è visto che possiamo migliorare la fase offensiva. In difesa siamo messi benissimo, stiamo lavorando con ottimi riscontri. Non prendere gol per 3 partite in B è tanta roba, dobbiamo migliorare in attacco».

CONSAPEVOLEZZA – «Siamo consapevoli della nostra forza e dobbiamo stare attenti rispettando tutte le squadre che vogliono salire. Per noi c’è un solo obiettivo in testa e per raggiungerlo bisogna lavorare tanto, peraltro in una piazza come Terni caratterizzata dal lottare soprattutto per la salvezza e adesso invece per salire. Meglio ragionare partita dopo partita, sapendo di avere una squadra forte».