Ternana, la Curva contesta Bandecchi: «Non siamo la sua tifoseria»

La Curva Nord della Ternana contesta le ultime uscite del presidente Bandecchi: il lungo comunicato di risposta

Lungo comunicato da parte della Curva Nord della Ternana in contestazione alle ultime uscite del presidente rossoverde Stefano Bandecchi. Ecco il messaggio.

LA NOTA – Nel nostro ultimo comunicato pensavamo di aver espresso chiaramente la nostra linea, inserendo, alla fine, che sarebbe stata l’ultima volta che si saremmo trovati a scrivere, evidentemente il nostro presidente non ha interesse a seguire i nostri consigli che seppur dati da chi nella vita ‘non ha fatto niente’ probabilmente avrebbero portato e comportato un ambiente sereno. Purtroppo però, a oggi, dopo i ripetuti atteggiamenti aggressivi e provocazioni del presidente ci ritroviamo a scrivere queste righe per spiegare per l’ultima volta la nostra posizione. Siamo stanchi e non più disposti a sopportare queste continue offese verso un’intera comunità o un’intera tifoseria, perché di questo si tratta. Il rispetto non si compra con i soldi. Questa frase l’avevamo già scritta ed oggi più che mai ci ritroviamo a ricordarla. Non possiamo sopportare che alla prima situazione non gradita si arrivi subito a questi scontri verbali con continue offese verso la tifoseria, con atteggiamenti provocatori e con continue sfide, il tutto aggravato dal fatto che viene fatto tramite l’uso dei social, cosa mai vista e fatta in nessun ambiente calcistico. – si legge ancora nel comunicato che riportiamo in calce – Non ci siamo ritrovati a scrivere questo comunicato per risultati calcistici, né tanto meno per la gestione della società, ma ci teniamo a dire una cosa invece di pensare a una tifoseria o a un bicchiere di birra lanciato perché non pensa a risolvere i problemi alquanto palesi che ci ritroviamo all’interno dell’ambiente Ternana? Ci teniamo a dire che noi NON siamo la sua tifoseria, MA LA TIFOSERIA DELLA TERNANA.