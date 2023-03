Ternana, Lucarelli: «Playoff a solo 2 punti, lo scorso anno…»

Le parole di Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana, sulla stagione della squadra rossoverde in Serie B

Cristiano Lucarelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Ternana-Benevento.

PAROLE – «La stessa prestazione di Palermo va bene, ma se ci scappa qualche gollettino è meglio. Dobbiamo iniziare a concretizzare, non abbiamo avuto tantissimi allenamenti e ho visto la squadra carica e determinata, questa è la cosa più importante in un momento delicato. Il mio ritorno è stato molto naturale, in fondo sono mancato tre mesi e non degli anni. Sono concento di essere tornato per dare il mio contributo. Il Benevento è una squadra forte, costruita per tornare in Serie A, che in trasferta si esprime sempre bene come dimostra il pareggio di Ascoli. Quello in trasferta è un Benevento diverso rispetto a quello di casa, abbiamo visto le ultime quattro partite e ha usato due sistemi di gioco. La sensazione è che in trasferta sono più leggeri di testa rispetto che in casa, questo è un punto non a nostro vantaggio. A me non piace tanto giocare il sabato alle 14, il calcio vero è la domenica alle 14.30. Domani sarà anche una bella giornata di sole e giochiamo alle 15 c’è pure una mezzora in più, sarà una bella occasione per venire a sostenere la Ternana. – continua Lucarelli come riporta Ternananews.it – Il lavoro che doveva esser fatto doveva essere fatto nei mesi precedenti, quando abbiamo iniziato la stagione il primo di luglio tutti noi sapevamo che ci saremmo dovuti fermare 40 giorni a cavallo dei mondiali. Se ci avete fatto caso la Ternana dopo i primi tre mesi ha sempre avuto un calo. Quest’anno il calo ce lo aspettavamo, avendo iniziato il primo di luglio e calcolando i tre mesi e mezzo, sarebbe arrivato tra metà novembre e metà dicembre. Poi ci si mette il fatto che tutti hanno fatto una preparazione pensando di fermarsi tutti hanno infortuni. Quest’anno è stata una stagione particolare per la preparazione atletica. Questo non è un alibi ma è cronaca. Ho ricordato ai ragazzi che siamo a due punti dai play off e lo scorso anno eravamo messi molto peggio di questi tempi. Dobbiamo mostrare tutti maturità. Questa maglia deve metterci d’accordo tutti. Assenti? Agazzi è a mezzo servizio, Favilli rientrerà settimana prossima e avrà qualche chance per il Genoa. Ci sono da valutare due situazioni: Mantovani e Falletti che dovrebbero aver recuperato del tutto. Da valutare Martella».