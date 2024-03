Terraneo, Torino-Monza: «Granata attrezzati per l’Europa»

Giuliano Terraneo, ex portiere di Monza e Torino, ha parlato a Tuttosport della sfida tra le due squadre nel weekend

TORINO – «Mi stupisce in negativo il Toro, chiaramente: io la considero una grande squadra, poi certo capisco che i tempi siano cambiati, ma vedere i granata dietro il Monza è strano. Per i brianzoli sono felice: normale che dal momento in cui la famiglia Berlusconi ha scelto di investire nel club le cose siano diametralmente cambiate».

EUROPA – «Vedo un Toro attrezzato per l’Europa a livello di valori: mi aspetto un grande percorso da qui a fine anno. Juric ha uno spirito che mi piace, è un uomo di valore e sono certo che sia l’allenatore giusto. Ma adesso senza un filotto di vittorie diventa impossibile avvicinarsi al 7° posto. Bravo anche Palladino: ha un gruppo di giovani ed esperti che ha saputo amalgamare molto bene».