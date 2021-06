Terzic nuovo dt del Dortmund: «Non vedo l’ora. Rose eccezionale»

Edin Terzic, nuovo direttore tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato al canale ufficiale del club: le sue dichiarazioni

Edin Terzic, nuovo direttore tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato al canale ufficiale del club. Le sue dichiarazioni.

«L’idea è nata nel corso della nostra analisi stagionale. Insieme a Watzke, Zorc e Kehl abbiamo sviluppato insieme un profilo dei requisiti e definito la mia area di responsabilità. Marco Rose? Mi ha sempre chiesto di far parte del suo staff. Credo che Marco avesse capito che questa scelta non è stata facile per me e alla fine accettato che io abbia deciso di ricoprire questa nuova posizione. Ovviamente lavoreremo insieme a stretto contatto, anche non saremo seduti fianco a fianco in panchina. Il Dortmund ha preso un allenatore eccezionale, sono certo che avremo grandi successi insieme. Non vedo l’ora di iniziare».