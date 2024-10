Tevez all’attacco: «Indipendiente? Ho allenato gratis, andremo in tribunale»

Le parole di Carlos Tevez sulle dimissioni dalla panchina dell’Indipendiente e il contenzioso con la società per gli stipendi mancati

Carlos Tevez, intercettato da TyC Sports, ha fatto il punto sul suo brusco addio all’Indipendiente. L’ex Juve è stato sulla panchina della squadra dell’Avellaneda dal maggio 2023 a giugno 2024 prima di dare le sue dimissioni. Di seguito le sue parole.

INDIPENDIENTE – «Auguro sempre il meglio ai ragazzi e alla squadra, ma non sono in buoni rapporti con la dirigenza. Non hanno apprezzato molto il mio lavoro. Non so se non andremo in tribunale, perché in questo momento è difficile mettersi d’accordo. Dicono che gli devo dei soldi, ma in realtà sono loro ad essere in debito con me. Ho allenato l’Independiente quasi gratis nel momento peggiore, ma mi hanno mentito e deluso tutti».

BOCA JUNIORS – «È molto difficile per me dare un’opinione, soprattutto quando non ci si identifica con i responsabili. Ero al Boca quando questa dirigenza ci ha attaccato duramente quando non abbiamo fatto bene in Copa Libertadores o quando i risultati faticavano ad arrivare».