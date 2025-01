Theo Hernandez un gol storico per l’aggancio a Maldini: è il primo difensore per numero di gol in rossonero, le pagelle

Le pagelle di Theo Hernandez nella vittoria in rimonta del Milan a Como: colpevole sullo svantaggio, rimette il risultato in parità con un gol da record

Theo Hernandez a due facce come perfetto simbolo di questo Milan: disattento, che non sempre convince, ma anche rabbioso una volta messo sotto. Contro il Como i rossoneri vincono, ma non convincono: a tirarli fuori dal pantano lacustre ci ha pensato Leao – migliore in campo e nessun voto sotto al 7 – ma la prestazione del terzino francese non è da meno: colpevole sul gol di Diao, si rifà con una rete fortunosa, ma tipica di chi la fortuna non la aspetta e se la prende. Una rete importante anche perchè gli permette di agganciare l’idolo Paolo Maldini nella classifica marcatori della storia del diavolo. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Fiacchezza davvero eccessiva su Diao-gol, però poi il gol un po’ fortunoso seguito dalla furia che gli è propria. Superato Maldini, non è poco».

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – «Disattento e un po’ assente, poco efficace sul gol di Diao, ma poi è lui, fortunosamente, a riaprire la partita con il gol dell’1-1».

TUTTOSPORT 6.5 – «Sul gol di Diao è morbido come un torroncino sul termosifone, però si fa perdonare con un gollonzo sublime, il numero 33 con il Milan (raggiunto Madini)».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Sul gol subito, tentenna. Ma il pari ha un peso enorme».