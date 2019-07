Theo Hernandez Milan: prospettive e dubbi con Giampaolo

Theo Hernandez è uno dei principali rinforzi del Milan. Analisi sulle caratteristiche del terzino ex Real Madrid

Theo Hernandez, nuovo giocatore del Milan, è un terzino sinistro spiccatamente offensivo. Ha grande esplosività e capacità di dribbling, con un’ottima progressione quando parte in velocità. Inoltre, non segue un unico binario, ma anzi ama entrare dentro il campo con sovrapposizioni interne.

Se da un lato può essere adatto nel coprire a tutto campo la fascia sinistra del Milan, c’è qualche dubbio sulla sua compatibilità con Giampaolo. Per garantire gli equilibri del rombo, i terzini sono fondamentali tatticamente, visto che hanno i maggiori compiti nel coprire l’ampiezza. Difensivamente si dovrà quindi molto lavorare su di lui per evitare buchi a sinistra. Inoltra, Hernandez dovrà imparare la difesa a zona pura di Giampaolo, un qualcosa di nuovo per lui.