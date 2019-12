Thiago Motta abbraccia Ranieri: «Mi fa piacere affrontarlo»

Il tecnico del Genoa Thiago Motta affronterà per la prima volta l’ex allenatore Ranieri, ora sulla panchina della Sampdoria

Thiago Motta riabbraccerà Claudio Ranieri durante il derby tra Genoa e Sampdoria. Avversari in campo, amici fuori. I due hanno condiviso una brevissima esperienza all’Inter.

«Ho avuto tanti mister in carriera, ma Ranieri è un grandissimo allenatore e affrontarlo da collega mi fa molto piacere. Ho solo belle parole per lui perché ha dimostrato il valore con i risultati. Poi come uomo è rispettoso ed elegante», ha concluso il tecnico rossoblù.