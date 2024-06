Thiago Motta Juve, ecco quando dovrebbe FIRMARE il nuovo tecnico bianconero. Tutti i dettagli

Thiago Motta Juve, ecco quando firmerà l’ex tecnico del Bologna con la compagine bianconera. Le ULTIME di calciomercato

Come rivelato da Sky Sport, Thiago Motta è in Portogallo con la famiglia e attenderà il weekend prima di firmare il contratto che lo legherà alla Juve. La firma del tecnico classe 82 è attesa ad inizio della prossima settimana. Thiago Motta si legherà alla Juve per i prossimi tre anni.

Nel mezzo ovviamente tutto lo staff dell’ex tecnico del Bologna, che accompagnerà Thiago Motta in questa nuova avventura.