Thiago Motta: «Un gruppo forte che può ANCORA MIGLIORARE, quando segniamo… DIFESA IMBATTUTA? Dimostra una cosa»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri contro il Genoa a Marassi

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro il Genoa. Di seguito le sue parole.

SECONDO TEMPO PERFETTO – «Liberando gli esterni oggi ci si è trovati in una situazione migliore per poter giocare. La connessione in avanti, quella che deve esistere in un collettivo per capire cosa fare, nel secondo tempo è stata migliore. Dopo il vantaggio, con i giocatori veramente forti che abbiamo, l’avversario fa fatica. Deve attaccarci, pressarci, noi abbiamo continuato a giocare bene andando in avanti nel modo giusto».

COSA HA CAMBIATO LA SQUADRA – «I ragazzi rimangono tra di loro a parlarsi, parlando di cosa possono fare meglio nella ripresa. Tutti hanno fatto una buona prestazione. Sono contento per chi era in panchina, vivono la partita con i compagni. E’ un gruppo forte che insieme può essere ancora più forte».

DIFESA ANCORA IMBATTUTA – «E’ un dato importante, questo fa vedere che c’è una squadra solida. Si inizia da davanti con gli attaccanti, ma abbiamo difensori forti. La fase difensiva si fa di squadra. Oggi non abbiamo preso gol, abbiamo difeso bene, insieme, con grande generosità, aiutandoci nei momenti di difficoltà. Abbiamo avuto la voglia di difendere prima per recuperare la palla e poi per difendere la porta. E’ un dato da squadra che ambisce a cose importanti».

