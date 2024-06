Thiago Silva RIVELA: «Futuro? Il mio sogno è TORNARE in QUESTA squadra…»

Le parole di Thiago Silva, difensore brasiliano del Fluminense, sui suoi piani per il futuro. Tutti i dettagli

Thiago Silva, difensore del Fluminense, ha parlato al Mirror del suo futuro.

PAROLE – «Il Chelsea significa molto per me. Sono venuto qui con l’intenzione di restare solo un anno e sono finiti quattro anni. Non solo per me, ma anche per la mia famiglia. I miei figli giocano per il Chelsea, quindi è motivo di grande orgoglio far parte della famiglia Chelsea, letteralmente perché i miei figli sono qui. Spero che continuino la loro carriera qui in questo club vittorioso di cui molti giocatori desiderano far parte. È stato un sogno, sicuramente un sogno. Nemmeno nei miei sogni più sfrenati avrei immaginato di poter raggiungere grandi traguardi e vincere uno dei migliori titoli professionistici, la Champions League, in uno dei più grandi club del mondo. Gli addii sono per coloro che se ne vanno e non tornano. Ho intenzione di tornare un giorno…».

