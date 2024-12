Thuram giura: «Clausola da 85 milioni? Non lascerò mai l’Inter, sull’obiettivo Champions…»

Le parole di Marcus Thuram, attaccante francese dell’Inter, sul suo futuro con la maglia dei nerazzurri. Tutti i dettagli in merito

Marcus Thuram ha parlato della sua stagione all’Inter in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Lei ha una clausola da 85 milioni, potrebbe decidere di andar via senza passare dall’Inter…

«Ma la cifra è alta…».

Se continua così, qualcuno che la paga si trova.

«Lo dico chiaro: non accadrà mai che io lasci l’Inter sfruttando la clausola, per il rapporto che qui ho con tutti. Quella cifra è messa lì, ma non sarò mai io da solo a scegliere. E se qualcosa arriverà, ci sarà sempre una discussione con la società».

È vero che la Champions è la vostra idea fissa? “

«Io non riesco a scegliere, ho l’obiettivo di vincere tutti e 5 i trofei. Se punto tutto sulla Champions e poi non la vinco, cosa succede?».

Per quanti di questi 5 metterebbe la firma?

«Me ne basterebbe uno. Ma non dico quale, chissà, forse è la Coppa Italia (e ride, ndr)».

Ma l’Inter è nell’élite d’Europa?

«Sì. Io considero l’Inter una delle super grandi d’Europa. Siamo una squadra che fa paura. Non vedo club superiori a noi, neppure uno. Ce ne sono 5-6 in Champions più forti degli altri. E siamo tra questi».

