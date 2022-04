Tiago Pinto: «Siamo ottimisti, con Mourinho abbiamo mentalità vincente». Le parole del dirigente della Roma

Tiago Pinto ha parlato a SkySport a pochi minuti dall’inizio di Roma-Bodo/Glimt.

Le sue parole: «Siamo ottimisti per il passaggio del turno, anche se sappiamo che abbiamo di fronte un avversario difficile. Abbiamo preparato bene la gara e con questa tifoseria al nostro fianco vogliamo andare avanti. Crescita? Abbiamo sempre detto che il tempo ci avrebbe aiutato, mese dopo mese, a prescindere dal mercato di gennaio, la squadra è diventata più forte grazie al lavoro di Mourinho, basti pensare a Felix e Zalewski che hanno arricchito la squadra.La Roma negli ultimi anni in Europa ha fatto bene, ha conquistato una semifinale di Champions e una di Europa League, ma noi vogliamo ancora di più. Vogliamo una mentalità vincente e il mister ci spinge in questa direzione. Ora dobbiamo conquistare un’altra semifinale».

ZANIOLO – «Una stagione particolare per lui dopo tanti infortuni. E’ un giocatore molto importante per noi, siamo contenti che torna a giocare nell’11 iniziale e speriamo che possa darci una mano a raggiungere la semifinale».